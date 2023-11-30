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        Haberler Dünya Elon Musk, "Yahudi karşıtı gibi algılanan paylaşımı için üzgün olduğunu" belirtti: "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"

        Elon Musk, "Yahudi karşıtı gibi algılanan paylaşımı için üzgün olduğunu" belirtti: "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"

        Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Yahudi karşıtı gibi algılanan paylaşımı için üzgün olduğunu belirterek, "Platformda şimdiye kadar yaptığım en aptalca olmasa da en aptalca şeylerden biri." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:20
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        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
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        Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, "Yahudi karşıtı gibi algılanan twiti için üzgün olduğunu" söyledi.

        New York Times'ın 2023 DealBook Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan Musk, "antisemitik" bulunan paylaşımı hakkında, "Platformda şimdiye kadar yaptığım en aptalca olmasa da en aptalca şeylerden biri." ifadesini kullandı.

        "ÜZGÜNÜM"

        Musk, "O twit veya gönderi için üzgünüm." dedi.

        ABD'li milyarder, bununla birlikte, paylaşımına tepki olarak X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara küfürlü ifadelerle sert çıktı.

        Elon Musk, "Eğer biri bana reklam veya para yoluyla şantaj yapacaksa defolsun gitsin. Lanet olsun. Yeterince açık oldu mu?" dedi.

        Bazıları tarafından kendisinden nefret edilmesini umursamadığını belirten Musk, "Nefretten vazgeçin. Beğenilmeyi istemenin gerçek bir zayıflığı var." şeklinde konuştu.

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        "Tüm dünya, o reklamcıların şirketi öldürdüğünü bilecek ve biz bunu çok detaylı bir şekilde belgeleyeceğiz." diyen Musk, kendisini destekleyen takipçilerinin söz konusu firmaları benzer şekilde boykot edeceği imasında bulundu.

        Musk, ayrıca İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin söz konusu twitlerden önce planlandığını, bunun "bir özür turu" olmadığını dile getirdi.

        TAKİPÇİSİNİN PAYLAŞIMINA YAPTIĞI YORUM "ANTİSEMİTİK" BULUNMUŞTU

        Antisemitik olduğu iddialarını reddeden iş insanı, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına "Gerçekleri söyledin." yorumunu yapmıştı.

        Aralarında Apple, Warner Bros, Disney, Paramount, NBCUniversal, Discovery ve Comcast gibi şirketlerin de bulunduğu birçok kuruluş, paylaşıma tepki olarak X'teki reklamlarını iptal etmişti.

        Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanmış, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz."değerlendirmesinde bulunulmuştu.

        "Hiçbir şey gerçeklerden daha fazlası olamaz." ifadesiyle hakkındaki iddialara cevap veren Musk, 27 Kasım'da İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Elon Musk
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