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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Kimler yetim aylığı alabilir? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kız ve erkek çocuklarının yetim aylığı koşulları

        SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki kişilerin ölümü halinde çocuklarına yetim aylığı bağlanır. Yetim aylığının koşulları ölen kişinin çalışma statüsüne ve çocuğun cinsiyetine göre değişir. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yetim aylığı ile ilgili merak edilenleri yazdı

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 30.11.2023 - 07:43 Güncelleme: 30.11.2023 - 07:43
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        Kimler yetim aylığı alabilir?
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        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yetim aylığı bağlanabilmesi için birtakım koşullar aranıyor. Sigortalı çalışmakta iken ölenlerin çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için 4/b (esnaf) ve 4/c (kamu görevlisi) statüsündekilerin en az 1800 gün; 4/a (işçi) statüsündekilerin ise borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olup 900 gün priminin bulunması gerekiyor. Ekim 2008 tarihinden önce ölen 4/a’lıların çocuklarına yetim aylığı bağlanırken 900 gün prim hesabına borçlanma süreleri de dahil ediliyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

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        Çocuklara yetim aylığı bağlanabilmesi için genel olarak herhangi bir işte sigortalı çalışmamak veya kendi çalışması dolayısıyla emekli aylığı almamak gerekiyor. Ancak, 4/a (işçi) statüsünde çalışanlara 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim halinde 20 yaşını, yükseköğrenim halinde ise 25 yaşını doldurana kadar yetim aylığı ödeniyor. Hak sahibi çocuklar, öğrenimleri devam ettiği sürece söz konusu yaşlara kadar aylık almaya devam ederler. Evli erkek çocuklar, öğrenimleri devam ettiği sürece ilgili yaşları dolduruncaya kadar aylık alabilirler. Söz konusu yaşları doldurdukları tarihte ise evli olup olmadıklarına bakılmaksızın aylıkları kesilir.

        MALÛL ÇOCUKLARA YETİM AYLIĞI KOLAYLIĞI

        Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu’ndan çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybettiğine dair rapor alan malul çocuklara, evli olup olmadıklarına, yaşlarına veya cinsiyetlerine bakılmaksızın yetim aylığı bağlanır.

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        EVLİ OLMAYAN VE ÇALIŞMAYAN KIZ ÇOCUKLARINA ÖMÜR BOYU YETİM AYLIĞI

        Kız çocuklarına, yetim aylığı bağlanabilmesi için sigortalı bir işte çalışmaması ve kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almamaları, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış ya da dul kalmış olmaları gerekiyor. Bu koşulları sağlayan kız çocukları yaşamları boyunca yetim aylığı almaya devam ederler.

        Yetim aylığı almakta iken evlenenler ile Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkartılan çocukların aylıkları kesilir.

        MEMUR KIZLARINA POZİTİF AYRIMCILIK

        5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi anne veya babanın ölümü halinde bağlanan yetim aylığında kız çocuklarına çalışma yasağı diğer sigortalıların çocuklarına göre farklıdır. 5434’e tabi anne veya babadan yetim aylığına hak kazanan kız çocukları 4/a (işçi) veya 4/b (esnaf) statüsünde çalışsalar da yetim aylığı almaya devam ederler. Bu kişiler 4/c statüsünde çalışmaya başlar ise yetim aylıkları, izleyen aydan itibaren kesilir.

        Ekim 2008’den sonra ilk defa 4/c statüsünde çalışmaya başlayanların kız çocukları ise 4/a ve 4/b statüsündekilerin çocukları ile aynı koşullara tabidir. 2008 sonrası çalışmaya başlayan memurların kızları, sigortalı herhangi bir işte çalışmaya başladıklarında aylıkları kesilir.

        İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA YETİM AYLIĞI KESİLİR Mİ?

        Herhangi bir işte çalışmayanlar isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabiliyorlar. Yetim kızlar isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında yetim aylığını almaya devam ediyorlar. Ancak, isteğe bağlı sigortada koşulları tamamlayıp emekli aylığı bağlattıklarında yetim aylığı kesiliyor.

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