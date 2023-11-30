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        Haberler Ekonomi Para 2023 üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı - Para Haberleri

        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

        Türk ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 5.9'luk büyüme kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:20
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        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
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        TÜİK 3. çeyreğe ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2023 yılı üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.9 arttı. Üçüncü çeyrekte ekonomi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0.3 büyüdü.

        Beklenti yıllık büyümenin yüzde 5.2 gelmesi yönündeydi.

        2. çeyrekte ekonomi yıllık yüzde 3.8 büyüme kaydetmişti.

        Son 2 yılda büyümenin seyri:

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        İNŞAAT FAALİYETLERİNDE YÜZDE 8.1'LİK ARTIŞ

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 8.1, sanayi yüzde 5.7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5.1, hizmetler yüzde 4.3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2.2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1.7 ve tarım sektörü yüzde 0.3 artarken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2.5 azaldı. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar ise yüzde 16.5 arttı.

        295 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

        Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79.8 artarak 7 trilyon 681 milyar 432 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 295 milyar 815 milyon olarak gerçekleşti.

        TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 11.2 YÜKSELDİ

        TÜİK verilerine göre yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 11.2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5.3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 14.7 yükseldi.

        MAL VE HİZMET İTHALATI YÜZDE 14.5 ARTTI

        Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 14.5, ihracatı ise yüzde 1.1 arttı.

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