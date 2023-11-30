İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes kararının bir gün daha uzatılmasına karar verildi.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları, 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilmesi kararlaştırılmıştı. 4 günlük "insani aranın" sonunda Katar'ın arabuluculuğuyla bu süre 2 gün daha uzatıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde altı gündür devam eden "insani aranın" uzatıldığını duyurdu.

İsrail ve Hamas tarafları 6 günün sonunda bu sabah TSİ 08.00 itibariyle sona erecek "insani aranın" bir gün daha uzatıldığını duyurdu.

"ATEŞKESİN 7. GÜNÜNDE UZATILMASI YÖNÜNDE KARAR VERDİK"

Hamas tarafından yapılan açıklamada da "Ateşkesin 7. gününde uzatılması yönünde karara vardık" denildi.

Gazze Şeridi’nde insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 5 grup halinde 60 İsrailli ile en az 21 yabancı uyruklu esir, İsrail tarafından ise 180 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

Diğer yandan, İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, dün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde 146'sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendirdiklerini söylemişti.