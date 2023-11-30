ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “insani aranın” uzatılması için İsrail’e geldi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sonlandırılması için varılan "insani aranın" uzatılmasını ve Gazze'ye yönelik insani yardımları görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi

Anadolu Ajansı Giriş: 30.11.2023 - 02:30 Güncelleme: 30.11.2023 - 02:30 facebook

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