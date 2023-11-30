Didem Soydan, 52 bin takipçisine "Cahil" dedi
Didem Soydan, sosyal medya hesabından 52 bin kişiyi engellediğini duyurdu. Soydan, "Çok uğraştık. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için. Biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse ama temizledik cühelaları" ifadelerini kullandı
Sosyal medyada 731 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, 52 bin kişiyi engellediğini açıkladı.
"NESLİNİ TÜKETMİŞSİNİZ"
Sosyal medya hesabından yayımladığı bu videoya bir takipçisinin "Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinize sağlık" şeklindeki yorumuna kayıtsız kalmadı.
"ÇOK UĞRAŞTIK"
Bunun üzerine Didem Soydan, "Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için. Biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse ama temizledik cühelaları" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram