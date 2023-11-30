Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında bu akşam Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığı takdirde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala üst tura yükselmeyi garantileyecek. İşte tüm detaylar
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında bu akşam Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Right to Dream Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.
Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor. H Grubu'nda oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 7 puanlı Nordsjaelland'ın önünde lider durumda.
Grupta Ludogorets'in 6, Spartak Trnava'nın ise bir puanı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığı takdirde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala üst tura yükselmeyi garantileyecek. H Grubu'nda son hafta maçlarında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ederken, gruptan çıkma mücadelesi verdiği ekiplerden Ludogorets ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı öncesinde 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc'ın Danimarka deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.
- 5 DERECE, SENTETİK ZEMİN
Nordsjaelland'ın maçlarına ev sahipliği yapan 10 bin 300 seyirci kapasiteli Right to Dream Park, yüzde 100 sentetik zeminiyle de dikkati çekiyor. Danimarka temsilcisi, bu ülkedeki hava şartları nedeniyle sentetik zeminde maçlarını oynarken, Fenerbahçe de zemin ve hava şartlarına göre hazırlıklarını yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular, zemine özel krampon ve soğuk hava için özel termal malzemelerle sahaya çıkacak. Karşılaşma saatinde hava sıcaklığının -5 derecede olması bekleniyor.
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