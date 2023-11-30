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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB Avrupa maçı ne zaman? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında bu akşam Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığı takdirde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala üst tura yükselmeyi garantileyecek. İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:46
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında bu akşam Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Right to Dream Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

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        Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor. H Grubu'nda oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 7 puanlı Nordsjaelland'ın önünde lider durumda.

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        Grupta Ludogorets'in 6, Spartak Trnava'nın ise bir puanı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığı takdirde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala üst tura yükselmeyi garantileyecek. H Grubu'nda son hafta maçlarında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ederken, gruptan çıkma mücadelesi verdiği ekiplerden Ludogorets ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek.

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        FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

        Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı öncesinde 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc'ın Danimarka deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

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        - 5 DERECE, SENTETİK ZEMİN

        Nordsjaelland'ın maçlarına ev sahipliği yapan 10 bin 300 seyirci kapasiteli Right to Dream Park, yüzde 100 sentetik zeminiyle de dikkati çekiyor. Danimarka temsilcisi, bu ülkedeki hava şartları nedeniyle sentetik zeminde maçlarını oynarken, Fenerbahçe de zemin ve hava şartlarına göre hazırlıklarını yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular, zemine özel krampon ve soğuk hava için özel termal malzemelerle sahaya çıkacak. Karşılaşma saatinde hava sıcaklığının -5 derecede olması bekleniyor.

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        İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ

        İrfan Can Eğribayat

        7

        Osayi

        8

        Yusuf Akçiçek

        9

        İsmail

        10

        Oosterwolde

        11

        Crespo

        12

        Cengiz

        13

        Szymanski

        14

        İrfan Can Kahveci

        15

        King

        16

        Batshuayi

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