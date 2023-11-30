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        Eskişehir'de kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:23 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:23
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        Eskişehir'de kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Eskişehir-Ankara kara yolunun Eskişehir yönünde seyreden H.Y. (73) idaresindeki 03 HH 887 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmaya hazırlanan Y.Ü. (52) yönetimindeki 03 HB 786 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye götürülen otomobil sürücüsü H.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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