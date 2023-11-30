ABD Kongre üyelerinden Beyaz Saray önündeki Gazze için açlık grevine destek

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Kongre üyeleri için "çirkin ve utanç verici" ifadelerini kullanmalarını eleştiren Tlaib, "Asıl, masum sivillerin ve çocukların bombalanması çirkin ve utanç vericidir. Ateşkese, şiddetin ve cinayetlerin bitmesine destek vermeyi reddetmek çirkin ve utanç vericidir." diye konuştu.

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Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jonathan Jackson da açlık grevine katılan herkese cesaretleri ve ahlaki duruşları için teşekkür ederek "Çok fazla çocuk öldü. Biz burada konuşurken çok fazla masum acı çekiyor. Bunun son bulmasını talep ediyoruz." çağrısında bulundu.