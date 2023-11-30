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        Haberler Gündem Güncel baraj doluluk oranı | İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! Barajlarda rekor artış! - İstanbul baraj doluluk oranı ne oldu, son durum? - Güncel haberler

        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 20 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 30 Kasım itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 10:41 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:06
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        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 25.63'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 31.03 OLDU

        Son 20 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 30 Kasım Perşembe itibariyle doluluk oranı yüzde 31.03'e yükseldi.

        20 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 14.85'E ULAŞTI

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        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 20 günde yüzde 14.85 artış sağladı.

        1 GÜNDE REKOR ARTIŞ OLDU

        Bununla birlikte dün yüzde 25.63 olan doluluk oranının, bu sabah yüzde 31.03'e çıkmasıyla, bir günlük rekor artış yüzde 5.4 oldu.

        İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta da mega kente yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.

        ŞİŞLİ'YE 104 KİLOGRAM SAĞANAK DÜŞTÜ

        İstanbul'da dün gerçekleşen yağışlarda, Esenyurt 124 kilogram, Sarıyer 121 kilogram, İstinye 116 kilogram, Beykoz 108 kilogram, Şişli 104 kilogram, Çekmeköy 101 kilogram, Şile ise 100 kilogram ile en çok yağış alan ilçeler oldu.

        BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

        Elmalı: Yüzde 74

        Ömerli: Yüzde 55

        Darlık: Yüzde 45

        Alibey: Yüzde 39

        Istrancalar: Yüzde 33

        Büyükçekmece: Yüzde 16

        Terkos: Yüzde 16

        Kazandere: Yüzde 14

        Sazlıdere: Yüzde 13

        Pabuçdere: Yüzde 9

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