CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

CHP lideri Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve partililerle birlikte İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "Bizim bir kararımız var. 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. GİK'te tekrar iki siyasi parti olarak bazı yerlerde işbirliği yapılabilir mi sorusunu GİK'e tekrar götürebilir misiniz oldu. Pazartesi doğal olarak GİK'i toplayacaktık, bu soruyu soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN HABERTÜRK'E AÇIKLAMALAR

CHP lideri Özgür Özel, Habertürk'e yaptığı açıklamada, görüşmeye ilişkin, "Yerel seçimleri de konuşacağımız bir nezaket ziyaretinde bulunuyorum. Bu seçimlerde CHP'nin en yüksek oyu alması için çaba sarf edeceğim. Ama esas olarak en büyük gayret muhalefetin en çok belediyeyi kazanacağı şekilde olmalı. Biz tek başımıza girsek belki çok yüksek bir oy alırız. Ama tek başımıza girdiğimizde ya da herkes ayrı ayrı girdiğinde muhalefetin belli belediyeleri kazanabileceği halde kaybedebileceği, kazanacağı belediyeleri kazanamadığı bir süreç yaşanabilir" demişti.