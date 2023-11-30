Mağdurlar mı suçlular mı? Türkiye'nin konuştuğu milyonlarca dolarlık dolandırıcılıkta mağdurlar açısından da suç unsurunun olup olmadığı tartışma konusu oldu. Habertürk'e konuşan Ceza Hukuku Uzmanı Doç.Dr.Yılmaz Yazıcıoğlu, "Parayı elden teslim eden mağdurlar ilk etapta 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nu çiğnemiş görünüyorlar. Çünkü belirli bir rakamın üzerindeki ödemeler banka üzerinden olmalı. Kanun bunu söylüyor. Burada ise parayı teslim ettikleri bir şirket değil. Parayı bir kişiye teslim ediyorlar. Bu nedenle de herhangi bir suç yönlendirmesi söz konusu olmaz" şeklinde konuştu

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