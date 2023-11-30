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        Haberler Gündem Güncel Seçil Erzan davasında Doç.Dr.Yılmaz Yazıcıoğlu'dan açıklamalar! Mağdurlar mı suçlular mı? - Fatih Terim davası son dakika

        Mağdurlar mı suçlular mı?

        Türkiye'nin konuştuğu milyonlarca dolarlık dolandırıcılıkta mağdurlar açısından da suç unsurunun olup olmadığı tartışma konusu oldu. Habertürk'e konuşan Ceza Hukuku Uzmanı Doç.Dr.Yılmaz Yazıcıoğlu, "Parayı elden teslim eden mağdurlar ilk etapta 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nu çiğnemiş görünüyorlar. Çünkü belirli bir rakamın üzerindeki ödemeler banka üzerinden olmalı. Kanun bunu söylüyor. Burada ise parayı teslim ettikleri bir şirket değil. Parayı bir kişiye teslim ediyorlar. Bu nedenle de herhangi bir suç yönlendirmesi söz konusu olmaz" şeklinde konuştu

        kbutakin@haberturk.com
        Giriş: 30.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:00
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        Mağdurlar mı suçlular mı?
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        Türkiye'nin gündemine oturan milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasında hukuki sürecin nasıl olacağı da merak konusu oldu.

        Buse Terim
        Buse Terim

        7 şüphelinin tutuklandığı olayda baş şüpheli Seçil Erzan'ın hangi suçlardan yargılanacağı ve parayı elden teslim ettikleri için mağdurlar açısından dan suç unsuru olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

        Arda Turan
        Arda Turan
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        "ERZAN 3 SUÇTAN YARGILANABİLİR"

        Habertürk'e konuşan Ceza Hukuku Uzmanı Doç.Dr.Yılmaz Yazıcıoğlu, merak edilen sorulara yanıt vererek şunları kaydetti:

        "Bu olayda ilk olarak Seçil Erzan'ın yargı süreci hakkında şunu ifade edebiliriz. Şüpheli Türk Ceza Kanunu'nun 158.Maddesi olan nitelikli dolandırıcılık suçu iddiasında yargılanır. Ayrıca sahte evrak düzenlemek ve özel evrakta sahtecilik suçundan da yargılanır. Şüpheli bankacı olduğu için Bankacılık Kanunu'na muhalefetten de yargılanabilir.

        Emre Belözoğlu
        Emre Belözoğlu

        MAĞDURLARIN DAVADAKİ DURUMU

        Parayı elden teslim eden mağdurlara gelince, bu kişiler ilk etapta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nu çiğnemiş görünüyorlar. Çünkü belirli bir rakamın üzerindeki ödemeler banka üzerinden olmalı. Kanun bunu söylüyor. Burada ise parayı teslim ettikleri bir şirket değil. Parayı bir kişiye teslim ediyorlar. Bu nedenle de herhangi bir suç yönlendirmesi söz konusu olmaz."

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        Ceza Hukuku Uzmanı Doç.Dr.Yılmaz Yazıcıoğlu
        Ceza Hukuku Uzmanı Doç.Dr.Yılmaz Yazıcıoğlu
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