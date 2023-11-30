Sarıcakaya'da topraksız yetiştirilen marullar hasat edildi
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi Uygulama Serası'nda topraksız yetiştirilen marulların hasadı yapıldı.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi Uygulama Serası'nda topraksız yetiştirilen marulların hasadı yapıldı.
Sarıcakaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarıcakaya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıcakaya Belediyesi, Sarıcakaya Ziraat Odası ile Sarıcakaya Kırsal Kalkınma Kooperatifince yürütülen proje kapsamında üretimine 2 ay önce başlanan, topraksız, suda yetiştirilen marullar hasat edildi.
Hasada, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Haydar İpek ile Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.
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