AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehir'e su ve tarım yatırımı açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'e son 23 yılda 33,8 milyar lira tutarında su ve tarım yatırımı yapıldığını bildirdi.



Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kentte önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.



Kent genelinde 12 baraj, 10 gölet, 98 sulama tesisi, 4 yeraltı depolaması, 14 arazi toplulaştırma projesi, 1 hidroelektrik santrali ile 33 taşkın kontrol tesisinin tamamlandığını kaydeden Albayrak, bu yatırımlarla Eskişehir'in tarımsal üretim kapasitesinin artırıldığını ifade etti.



Yatırımların sadece altyapı projeleri olmadığını belirten Albayrak, "Bu tesisler çiftçimizin kazancı, soframızın bereketi ve Eskişehir'imizin yarınlarıdır." ifadelerini kullandı.



Albayrak, toplam 33,8 milyar lira değerindeki yatırımlarda emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

