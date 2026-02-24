Eskişehir'de yapımı süren sağlık yatırımları incelendi
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapımı devam eden sağlık hizmet alanlarında incelemelerde bulunuldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Babür Mimtaş ile Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek yetkililerden bilgi aldı.
İncelemeler kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Çocuk İzlem Merkezi, 2 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 15 ünite kapasiteli Ağız ve Diş Sağlığı Birimi ile Sağlıklı Hayat Merkezi projelerinin yapım süreci gözden geçirildi.
