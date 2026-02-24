Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de yapımı süren sağlık yatırımları incelendi

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapımı devam eden sağlık hizmet alanlarında incelemelerde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de yapımı süren sağlık yatırımları incelendi

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapımı devam eden sağlık hizmet alanlarında incelemelerde bulunuldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Babür Mimtaş ile Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek yetkililerden bilgi aldı.

        İncelemeler kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Çocuk İzlem Merkezi, 2 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 15 ünite kapasiteli Ağız ve Diş Sağlığı Birimi ile Sağlıklı Hayat Merkezi projelerinin yapım süreci gözden geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'e su ve tarım yatırımı açıklaması
        AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'e su ve tarım yatırımı açıklaması
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehir'e su ve tarım yatırımı açıklamas...
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehir'e su ve tarım yatırımı açıklamas...
        Evden uzak 2 yıllık lösemi tedavisinde torununun yanından ayrılmayan annean...
        Evden uzak 2 yıllık lösemi tedavisinde torununun yanından ayrılmayan annean...
        Eskişehir'de çocukların gelişimine yönelik çalışmalar değerlendirildi
        Eskişehir'de çocukların gelişimine yönelik çalışmalar değerlendirildi
        Veteriner kliniğindeki kedi ve köpek arasındaki ilginç dostluk Sevimli kedi...
        Veteriner kliniğindeki kedi ve köpek arasındaki ilginç dostluk Sevimli kedi...
        DSİ, Eskişehir'e 23 yılda 33,8 milyar liralık yatırım yaptı
        DSİ, Eskişehir'e 23 yılda 33,8 milyar liralık yatırım yaptı