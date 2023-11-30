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        Beylikova Belediyesince inşa edilen sosyal tesis vatandaşlara hizmet veriyor

        Beylikova Belediye tarafından inşa edilen sosyal tesisler çeşitli organizasyon için vatandaşlara hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:15
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        Beylikova Belediyesince inşa edilen sosyal tesis vatandaşlara hizmet veriyor
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        Beylikova Belediye tarafından inşa edilen sosyal tesisler çeşitli organizasyon için vatandaşlara hizmet veriyor.

        İlçe merkezinde bulunan ve 3 bin metrekarelik park alanın içine ya ve kış aylarını için özel dizayn edilen sosyal tesiste düğün, nişan gibi çeşitli organizasyonların gerçekleştirebileceği sosyal tesis yapıldı.

        Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, yaptığı açıklamada, ilçeye yeni yapılan modern tesislerin fark yarattığını belirterek, "Belediye sosyal tesisimizi bir yıl gibi çok kısa sürede inşaat işlerini tamamlayarak vatandaşın hizmetine açtık. Halkımızın güzel ve mutlu günlerde kullanabileceği belediye sosyal tesisimiz hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

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