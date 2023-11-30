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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. İşte muhtemel 11'ler ve maça dair tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:56
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

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        Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den canlı yayımlanacak.

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        Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

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        Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi. İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        5

        Siyah-beyazlı ekipte Club Brugge karşılaşması öncesi sakat oyuncuların sayısının fazlalığı dikkati çekiyor.

        6

        Bodo/Glimt ile yapılan son maçta kırmızı kart gören Necip Uysal, takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun ise sakatlıkları bulunuyor.

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        MUHTEMEL 11:

        Mert

        8

        Onur

        9

        Aytuğ

        10

        Colley

        11

        Tayfur

        12

        Amir

        13

        Gedson

        14

        Chamberlain

        15

        Muleka

        16

        Cenk Tosun

        17

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