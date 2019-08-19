Teknoloji analiz şirketi Rethink Technology Research'ün araştırmasına göre, 2018´de 800 milyon dolar gelir elde eden espor etkinliklerinin yıllık kazancı 2024´te 5.05 milyar dolara yükselecek.

Şirket araş çarpıcı gelir artışı tahminini esporları takip eden fan sayısının artışına dayandırıyor. Araştırmaya göre 2018´de 154 milyon olan espor takipçi sayısı 2024´te iki kattan fazla artış göstererek 337 milyona ulaşacak.

Araştırmaya göre, takipçi başına gelir oranlarında da ciddi yükseliş var. Takipçilerin, popüler espor oyunlarını oynama, espor turnuvaları biletlerini satın alma, oyunculara bahşiş verme gibi harcamaları artıyor.

Espor gelirleri içinde en hızlı yükseliş medya yayın hakları alanında yaşanıyor.

ESPN ve TBS gibi büyük kablolu TV şirketleri espor turnuvalarını yayınlıyor. Rethink´in araştırmasına göre medya yayın hakları gelirleri 2018-2024 döneminde 12 kat artış gösterecek.

Büyük markalar da ulaşılması güç teknoloji sever gençlere erişim sağlamak için espor sektörüne sponsorluklar ve reklam veriyor.

Rethink araştırmaya dahil etmediği espor bahis gelirlerinin ise yine 2018-2024 döneminde yıllık 5.07 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Rethink´in çalışmasına göre esporlarda gelir büyümesi özellikle Çin ve Asya Pasifik bölgelerinde yaşanacak.