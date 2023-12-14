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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Espor turnuvasında 35 bin TL'lik ödül - Teknoloji Haberleri

        PUBG: BATTLEGROUNDS şampiyonu PCIFIC ESPORTS oldu

        Monster Notebook ve Intel iş birliğiyle 4. kez düzenlenen Intel Monsters Reloaded 2023 espor turnuvasında PUBG: BATTLEGROUNDS şampiyonu PCIFIC ESPORTS oldu. PCIFIC ESPORTS, 75.000 TL ödül havuzundan en büyük pay olan 30.000 TL'nin de sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:26
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        Espor turnuvasında 35 bin TL'lik ödül
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        8-9-10 Aralık’ta 3 gün boyunca toplam 15 maç oynanan, heyecanın hiç bitmediği Büyük Final aşamasında PCIFIC ESPORTS, 155 puan alıp, kendisine en yakın takıma 32 puan fark açarak Büyük Finale noktayı koydu. Turnuvanın ikincisi olan DIGITAL ATHLETICS 123 puan toplarken, üçüncü DALGAMOTORU ise 108 puan elde etti.

        Intel Monsters Reloaded 2023 PUBG Turnuvasının 75.000₺’lik ödül havuzu ise ilk 8 takıma şu şekilde dağıldı:

        • PCIFIC ESPORTS – 30.000₺
        • DIGITAL ATHLETICS – 15.000₺
        • DALGAMOTORU – 10.000₺
        • GREEN DRAGON – 5.000₺
        • NESA ESPORTS – 5.000₺
        • SARVEM ESPORTS – 4.000₺
        • BULLET RAIN – 3.000₺
        • STARDUST – 3.000₺

        RONDO HEYECANI

        PUBG: BATTLEGROUNDS’a yeni gelen RONDO haritası PUBG’nın 10. Savaş alanı olmakla beraber İHTİŞAM ŞEHRİ olarak da adlandırılıyor. Turnuva kapsamında, oyuncular ihtişamlı şehir RONDO’yu ilk defa rekabetçi bir ortamda deneyimlediler. RONDO haritasında gerçekleştirilen şov maçının galibi ise Intel Monsters Reloaded 2023 PUBG Turnuvası 3.’sü DALGAMOTORU oldu.

        4 hafta boyunca süren Intel Monsters Reloaded 2023 PUBG Turnuvası, Buğrahan "Wreckage" Şevke, Oğuzhan "Canalem" Can, Timur "Timurlengx" Günay, Utku "Utimikk" Taşyürek, Arda "Tropik" Bayram, Özgür "Root" Alagül’ün sunumlarıyla izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı.

        Monster Notebook Pazarlama Direktörü Birol Sülük “Monster Notebook olarak espor ekosistemini bir araya getirdiğimiz Intel Monsters Reloaded 2023 finalini bir espor festivaline dönüştürüyoruz. Bu yıl 4. kez düzenlediğimiz Intel Monsters Reloaded, sadece bir turnuva değil bir espor topluluğu olarak da gücünü arttırmaya devam edecek. Intel Monsters Reloaded turnuvalarına katılan oyunculara, maçları sıkı sıkıya takip eden espor severlere ve başta Intel olmak üzere bu turnuvanın gerçekleşmesini destekleyen tüm paydaşlarımıza Monster Notebook adına teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

        BÜYÜK FİNAL GRAND PERA'DA

        Intel Monsters Reloaded 2023 espor turnuvası PUBG: BATTLEGROUNDS ödül töreni ve etkinlik kapsamındaki diğer müsabakaların oynanacağı, Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Körfez Bölgesi’nden gelen takımlarla, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de 16 Aralık Cumartesi günü İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek.

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