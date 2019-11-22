İstanbul Etiler'de bulunan Polis Meslek Yüksekokulu arazisi planları İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi tarafından iptal edildi. Etiler Polis Meslek Yüksekokulu 2014'te polis okullarının şehir merkezinden taşınması kararıyla kapatılmış, okulun da içerisinde bulunduğu bölge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Afet Riski Altındaki Alanlar statüsüne alınmıştı. Ardından okul Çatalca'ya taşınmış, okulun arazisi polis lojmanı yapılması karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti.

2018 YILINDA İHALE EDİLDİ

32 bin metrekarelik arazi 2018 yılında İBB tarafından 1 milyar 356 milyon 600 bin lira artı KDV tutarında muhammen bedel ile satışa çıkartıldı. Hasılat paylaşımı yoluyla verilecek olan arazinin yüzde 40'ında inşaat yapılmasına izin verildi. YDA Grup, Gür Yapı-Cengiz İş Ortaklığı ile Kalyon İnşaat'ın katıldığı ihaleyi 2.6 milyar lira gelir hedefi teklif eden İBB şirketlerinden KİPTAŞ kazandı. Arsa sahibi olan İBB'te taahhüt edilen rakam 1 milyar 388 milyon 520 bin lira olurken, KİPTAŞ arazide yapılacak inşa için Astaş ile Yapı & Yapı şirketleriyle anlaşmaya vardı.

TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Şehir Plancılar Odası, bu plan değişikliklerine karşı 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açmış, dosya kapsamında alınan iki adet bilirkişi raporu da planların şehircilk ilkelerine ve hukuka aykırılığını saptamasına karşın İstanbul 7. İdare Mahkemesi 30 Ekim 2018 tarihinde davanın reddine karar vermişti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası ve TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul 7. İdare Mahkemesi`nin söz konusu kararı üzerine istinaf yoluna başvurdu. Anılan başvuruyu inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi 20 Eylül 2019 tarihinde verdiği kararla dava konusu işlemi iptal etti.

'BİLİRKİŞİ RAPORU DİKKATE ALINMADI'

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi`nin 2019/588 esas ve 2019/568 karar sayılı kararında şu ifadelere yer verildi: "...İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararının bilirkişi raporlarındaki tespitler dikkate alınmadığı gibi, dikkate alınmamasının yeterli ve geçerli gerekçelerine kararda yer verilmeyerek dava konusu plan kararlarının yüzeysel bir değerlendirmesi yapılarak hüküm kurulduğu görüldüğünden..." dava konusu işlemde kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyarlık bulunmadığından aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir..." gerekçesi ile yargılama konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İNŞAATIN DURDURULMASI GEREKİYOR

Projeye ilk kazma haziran 2018'de vurulmuştu. Bundan sonraki süreçte yargı kararına göre inşaatın durdurulması gerekiyor.