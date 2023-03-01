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ETS oyunu ile kendinizi Avrupa'nın pek çok ülkesinin (İngiltere, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Polonya) toplam 60 sokağında gezen bir tır şoförünün yerine koyabilirsiniz. Böylece kendi kamyon filonuzu oluşturabilir, garaj satın alabilir, şoför kiralayabilir ve maksimum fayda elde edebilirsiniz.

ETS 2 Kaç GB Ram İstiyor?

Euro Truck Simulator 2'de bir profil oluşturmanız gerekecektir. Bu, herhangi bir şeyi sürmeden önce attığınız ilk adım olacak ve nereye bir isim girmeniz istenecektir. Ardından, bir avatar ve en sevdiğiniz kamyonu seçersiniz. Yeni başladığınız için henüz kendi tırınız olmayacak ve sizi işe alan şirketin tırlarını kullanmak zorunda kalacaksınız. İlerledikçe ve para kazandıkça kendi kamyonlarınızı satın alabileceksiniz. ETS 2 sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

Minimum gereksinimler:

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Çift Çekirdekli 2.4 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Grafikler: GeForce 7600 GT veya benzeri

DirectX: 9.0c

Sabit Disk: 4 GB boş alan

Ses: DirectX uyumlu

DYİNG LİGHT 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Mac için:

İşletim Sistemi: 10.9+ (Mavericks)

İşlemci: Çift çekirdekli CPU 2.4 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Grafik kartı: GeForce 7600 GT sınıfı eşdeğeri

Sabit disk: 4 GB HD alanı

Linux için:

İşletim Sistemi: Linux Ubuntu 12.04

İşlemci: Çift çekirdekli CPU 2.4 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Grafik kartı: GeForce 7600 GT sınıfı eşdeğeri

ATI veya NVidia sürücüleri (MESA, ETS2 ile güvenilir şekilde çalışmayabilir)

Sabit disk: 4 GB HD alanı

Önerilen gereksinimler:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Çift Çekirdekli 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Grafikler: GeForce GTS 450 veya benzeri

DirectX: 10

Sabit Disk: 10 GB boş alan

Ses: DirectX uyumlu

Mac için:

İşletim Sistemi: 10.9+ (Mavericks)

İşlemci: Dört çekirdekli CPU 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Grafik kartı: GeForce GTS 450 sınıfı veya daha iyisi

Sabit disk: 10 GB HD alanı

Linux için:

İşletim Sistemi: Linux Ubuntu 12.04

İşlemci: Dört çekirdekli CPU 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Grafik kartı: GeForce GTS 450 sınıfı veya daha iyisi

ATI veya NVidia sürücüleri (MESA, ETS2 ile güvenilir şekilde çalışmayabilir)

Sabit disk: 10 GB HD alanı

Eğer ETS 2 kaç GB ekran kartı istiyor diye merak ediyorsanız yukarıdaki koşulları inceleyebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak oyun mekaniğindeki gerçekçilik algısı, Euro Truck Simulator 2'yi eğlenceli olduğu kadar zorlayıcı kılan şeydir. Ancak ETS2'nin esas oynanma sebebi ilerleme sürecidir. Bu süreç; başkaları için teslimat yapmaya başlamak ve ardından kendi nakliye şirketinizi kurmak, kendi aracınızı almak, özelleştirmek, garajı genişletmek, başka kamyonlar satın almak, daha fazla sürücü kiralamak şeklinde ilerler.

Eğer klavye kullanıyorsanız tuşlarla arabayı sürer ve fareyi kullanarak etrafınıza bakarsınız. Ayrıca fareyi daha hassas kullanmak için diğer alternatif komutları kullanma imkânınız da olacaktır. Son olarak çeşitli direksiyonlar da mevcuttur. Euro Truck Simulator 2 oynarken direksiyon simidi ve diğer ek çevre birimlerinin kullanımının oldukça çok tavsiye edildiğini vurgulamak önemlidir. Kontroller bölümünde direksiyon hassasiyetini ve gazı değiştirebilirsiniz. Bu parametreleri beğeninize göre yapılandırın ve sürüş şeklinize göre uyarlayın. Ayrıca sesli navigasyon gibi erişilebilirlik seçeneklerine sahiptir.

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