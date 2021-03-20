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HaberlerOtomobilEuropcar filosuna 3 bin araç katacak - haberler
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2021'de filoya 3 bin araç katacak

Aşılama çalışmalarıyla yılın ikinci yarısından itibaren hareketlenmesi beklenen operasyonel araç kiralama sektöründe, ertelenen tatil planlarının gündeme alınacak olması ile kiralamada yeni alternatiflerin öne çıkması öngörülüyor. Araç parkı ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarının son iki yılda 1 milyar TL'yi aştığını belirten Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, 2021'de 3 bin adet araç alımı ve 575 milyon TL'lik yatırım planlarının olduğunu kaydetti. Fidan, "Araç filomuzda bütün müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitliliğini sağlıyoruz. SUV modellerinden, daha pratik kompakt gruplara, karavanlardan minibüslere kadar geniş bir yelpaze sunuyoruz" dedi

Europcar filosuna 3 bin araç katacak - haberler

2020 yılını toplamda 9 milyar TL yatırım, 44 bin adet yeni araç alımı ve 245 bin adetlik araç parkı büyüklüğü ile kapatan operasyonel araç kiralama sektörünün, aşılama çalışmalarının olumlu etkisiyle artacak mobilite ile yılın ikinci yarısında hareketlenmesi bekleniyor.

Bu yıl küresel rekabet içerisinde öne çıkabilmenin değişen tüketici davranışlarını iyi takip eden ve alışılmış satış-pazarlama tekniklerini dönüştüren vizyoner kurumlarla mümkün olacağını belirten Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, araç kiralamada yeni dönemin ihtiyaçlarını algılayan, dijitalleşme sürecine ayak uyduran ve yatırım yapan markaların liderliği elinde tutabileceğine dikkat çekti.

Fidan, “2020 yılında pandeminin dünyada yarattığı dijitalleşme akımı doğrultusunda biz de yatırımlarımıza hız vererek birçok projeyi gündemimize aldık. Araç parkı yatırımlarımızın yanında dijitalleşme projelerimizin 2021 yılında tüm test aşamalarının tamamlanıp hayata geçirilmesiyle son iki yılın toplam yatırımı 1 milyar TL'yi aşmış olacak. Sektörde öncü niteliğinde olacak sürpriz dijital yatırımlarımızı ise bu yıl lanse edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fidan, kur hareketleri, güncel olarak yükselme eğilimi gösteren kredi faiz oranları ve ÖTV düzenlemesi, yeni araç edinme maliyetlerinde önemli artışlara sebebiyet verdiğini ve kiralamada talebin, yerli ve düşük segmentteki araçlara kaydığını belirtti.

'İKİNCİ EL TALEBİNDE ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Günlük araç kiralama sektörünün yeni normalde bireylerin mobilite ihtiyaçlarına cevap vermede önemli bir rol oynadığını belirten Fidan, "Hijyen ve mesafe kaygısı nedeniyle, şehir içi ulaşımda toplu taşımadan; şehirlerarası yolculuklarda ise uçak, tren ve otobüs yolculuklarından çekinen kullanıcıların bireysel ulaşımı tercih etmesi, araç kiralama sektöründe pandemi dönemi etkilerini bir miktar azalttı. Pandemide verimliliğe odaklanan işletmeler ise kaynaklarını araç satın almak yerine kendi ana faaliyet alanlarında değerlendirmeye yöneldi, dolayısıyla operasyonel kiralama bu dönemde anlam kazandı. İkinci el fiyatlarında ise Kasım ayına göre toplamda yüzde 15’lik bir düşüş yaşandı. Salgın etkileri azalırsa, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ikinci el otomobile olan talepte de artış bekliyoruz" dedi.

Yılın ikinci yarısı itibarıyla canlanması öngörülen turizm sektöründeki hareketin de kısa dönem araç kiralama sektörüne olumlu yansıyacağını aktaran Fidan, “Bu noktada geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz erken rezervasyonların yerini, daha çok tüketicilerin son dakika yaptığı tatil planları alabilir. Uçaktan inen ve toplu taşıma kullanmayı istemeyen yolcuların şehiriçi gezilerinde araç kiralamayı tercih edeceği, ofislere dönüşün yavaş yavaş başlamasıyla ise günlük araç kiralamalarında artış yaşanacağı düşünülebilir” dedi.

'SUV VE KARAVANA İLGİ YÜKSEK'

Pandemi döneminde yurtiçi pazara odaklandıklarını aktaran Fidan, 2020 yılında iki bin 500 adetlik araç alımı ve 450 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını, bu yıl içinse 3 bin adet araç alımı ve 575 milyon TL'lik yatırım planlarının olduğunu kaydetti.

Fiyat açısından daha avantajlı olduğu için SUV araçlara olan ilginin artarak devam edeceğini, filolarında ise bu model araçların oranını artırdıklarını belirten Fidan, sektörde bu yıl ürün çeşitliliğinde de rekabet olabileceğini dile getirdi. Fidan, “Araç filomuzda bütün müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitliliğini sağlıyoruz. SUV modellerinden, daha pratik kompakt gruplara, karavanlardan minibüslere kadar geniş bir yelpaze sunuyoruz” dedi.

Pandemi ile ertelenen tatil planlarının 2021 ilkbahar-yaz sezonunu canlandıracağını belirten Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, tatil anlayışının pandemi döneminde değişmesiyle öne çıkan karavan kiralamanın şimdiden ilgi görmeye başladığını belirterek, “Mobilitenin artmaya başlamasıyla birlikte, karavan kiralama yeni normalin tatil yapma biçimi olarak öne çıkacak. Binek araç statüsünde, 2+1 konaklamaya uygun şekilde tasarlanan ve tüm köprü ve otoban geçiş izinlerine sahip 0 kilometre karavanlarımızı talebi öngörerek yeni teknolojilerle donattık" şeklinde konuştu.

Araç kiralayan tüm müşterilerine scooter kiralama imkanı da sağladıklarını da ifade eden Fidan, “Araç kiralama yapan herkese scooter kiralama olanağı da sunuyoruz. Şu an Türkiye’de 30 ilde, 23’ü büyük illerimizin havalimanlarında olmak üzere toplam 74 ofisimizde müşterilerimize hizmet veriyoruz” dedi.

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