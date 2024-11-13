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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 13 Kasım evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığına dair sorgulamalar son günlerde artış gösterdi. Kasım ayının başlamasıyla birlikte, bu düzenli destek ödemelerinin ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına ne zaman geçeceğini merak edenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Her ay olduğu gibi, Kasım ayında da evde bakım maaşı alan kişiler, maaşlarının hangi illerde ödendiğini öğrenmek için arayışa geçti. Peki, 2024 Kasım ayı evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı mı, hangi illerde ödeme yapıldı? İşte 2024 Kasım ayına ait evde bakım maaşı yatırılan illerin güncel listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 19:57 Güncelleme: 13.11.2024 - 19:57
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        Kasım ayının gelmesiyle birlikte, evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihler büyük bir merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yaptığı bu destek ödemelerini belirli bir takvime göre gerçekleştiriyor. Kasım 2024 için yapılan evde bakım maaşı ödemelerinin tutarı ve hangi illerde ödemelerin gerçekleştiği konusunda birçok vatandaş sorgulama yapmaya başladı. Evde bakım maaşlarını bekleyenlerin merakla araştırdığı bu konuya dair, 2024 Kasım ayında ödeme yapılan illerin güncel listesini ve ödeme detaylarını sizlere aktardık. İşte, Kasım 2024 evde bakım maaşı yatırılan iller ve sorgulama ekranına dair tüm bilgiler…

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        EVDE BAKIM MAAŞI KASIM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

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        SON ZAM İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

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        Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

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        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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