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Evimin altında fay hattı var mı, geçiyor mu? AFAD deprem haritası - 2020 Fay hattı sorgulama ekranı!

Geçtiğimiz gün İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası gözler fay hattı sorgulamaya çevrildi. Vatandaşlar, evimin altında fay hattı geçiyor mu sorusunu araştırıyor. İşte AFAD fay hattı sorgulama ekranı

Evimin altında fay hattı var mı, geçiyor mu? AFAD deprem haritası - 2020 Fay hattı sorgulama ekranı!

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' şeklindeki sorularına cevap arıyor. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü fay hattı sorgulama sistemini erişime açtı. İşte 2020 Fay hattı sorgulama ekranı...

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

FAY SORGULAMA EKRANI

AFAD TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

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