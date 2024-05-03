Evinizde bunlar varsa internetiniz zayıflayabilir: Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
Evdeki bazı eşyalar kablosuz internetinizin sinyallerini zayıflatabilir ve bağlantı sorunu yaşamanıza sebep olabilir. Modeminizin çevresindeki bu nesneleri uzak tutmak ve modemi doğru konumlandırmak internetten aldığınız verimi büyük oranda yükseltecektir. İşte, o nesneler!
İnternetiniz olması gerekenden çok daha zayıfsa ve sebebini bilmiyorsanız belki de sandığınızdan çok daha kolay bir çözümü vardır. Evde modeminizin çevresindeki eşyalar internetinizin kalitesini büyük oranda etkileyebiliyor. İşte, WiFi sinyallerinizi zayıflatan o nesneler!
1. AYNALAR
Cam tabakasını aynaya dönüştüren kaplama aslında metaliktir. Bu nedenle aynalar WiFi sinyallerini yansıtabilir ve yönlenmesine neden olabilir. Bu yüzden modeminizin çevresinde ayna bulundurmamak iyi bir tercih olabilir.
2. SU VE AKVARYUM
Su söz konusu olduğunda, sıvıdaki moleküller radyo dalgalarından gelen enerjiyi emme özelliğine sahiptir ve bu da onların geçişini etkili bir şekilde engelleyebilir. Yani, su mükemmel bir elektrik iletkenidir WiFi sinyallerini emebilir. Modeminiz büyük bir akvaryuma ya da başka bir su kaynağına çok yakında bu bağlantıda sorun yaşamanıza neden olabilir.
3. KOMŞULARINIZIN YÖNLENDİRİCİLERİ
Komşularınızın WiFi sinyallerinin, yönlendiricinizle aynı frekans bandını veya kanalı kullanmaları durumunda sizin WiFi sinyalinize müdahale edebileceğini biliyor muydunuz? Bu, özellikle birçok yönlendiricinin birbirine yakın olduğu apartman bloklarında yaygındır.
Bu girişimi en aza indirmek için yönlendiricinizdeki kanalı daha az kalabalık olan bir kanalla değiştirebilirsiniz. Ayrıca paraziti azaltmak için birden fazla frekans bandı kullanan çift bantlı veya üç bantlı bir yönlendiriciye yükseltme yapmayı da düşünmelisiniz.
4. BETON VE TUĞLA
Duvarlar, WiFi sinyallerini engelleyebilecek malzemelerden yapılmıştır ancak bunun ne ölçüde gerçekleşeceği, duvar malzemesinin türü ve kalınlığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Özellikle beton ve tuğla duvarlar, WiFi sinyallerinin nüfuz etmesini zorlaştırabilir. Beton duvarlar, daha yüksek yoğunlukları ve daha kalın kütleleri nedeniyle WiFi sinyallerini engellemede tuğla duvarlara göre daha etkilidir.
Bu nedenle, yönlendiricinizi bir duvarın yakınına yerleştirmeniz gerekiyorsa, alçıpan veya ahşap gibi daha ince veya daha az yoğun bir malzemeden yapılmış bir duvar seçmek en iyisidir.
5. KİTAPLIK VE AHŞAP MOBİLYALAR
Belirli mobilya türleri, özellikle sinyal gücünü engelleyen malzemelerden yapılmışlarsa, WiFi sinyallerini de etkileyebilir. Örneğin, dosya dolapları veya kitap rafları gibi metal mobilyalar ve ahşap gibi yoğun malzemelerden yapılmış büyük mobilyalar WiFi sinyallerini emebilir.
Bununla birlikte, daha az mobilyaya sahip olmak, Wi-Fi sinyalinizin daha iyi olacağı anlamına gelmez. Belirli mobilya türleri sinyal gücüne müdahale edebilse de bunların etkisi, diğer cihazlarla olan mesafe ve parazitle karşılaştırıldığında genellikle minimum düzeydedir.
6. KABLOSUZ TELEFONLAR: 2,4 GHz BANDINDA ÇALIŞAN CİHAZLAR
2,4 GHz frekans bandı, mikrodalga fırınlar, kablosuz telefonlar, Bluetooth cihazları ve IoT cihazları dahil olmak üzere birçok ev cihazı için yaygın olarak kullanılan bir radyo dalgası aralığıdır. Bu cihazların sorunu aynı frekans bandında çalıştıkları için Wi-Fi sinyallerine müdahale edebilmeleridir.
7. PENCERELER
Pencerelerin WiFi'a müdahale edeceğini düşünmeyebilirsiniz çünkü pencerelerin içini görebilirsiniz. Ancak aslında sinyal bir pencereden veya büyük bir ayna gibi başka bir cam parçasından yansıyabilir. Bu özellikle enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olan bir tür metalik film içeren Low-E (düşük emisyonlu) pencereler için geçerlidir. Bu, WiFi sinyal gücünün ev veya iş yeri dışında düşmesinin nedenlerinden biridir.
8. METAL
Ağır veya yoğun metal nüfuz etmesi en zor malzemedir. Metal ayrıca sinyali absorbe etme ve bozma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Kapılar, duvarlar ve kirişler dahil metalden yapılmış daha büyük nesneler WiFi sinyalinizi önemli ölçüde azaltabilir. Yönlendiriciniz ile bağlamaya çalıştığınız cihaz arasında ne kadar çok metal varsa WiFi sinyalinin o kadar kötü olması muhtemeldir.
9. TELEVİZYONLAR
Televizyonlar kapalıyken siyah ayna gibi görünürler ancak sorunun nedeni cam değil, içindeki dev metal kalkandır. Düz ekran TV'nizi (veya bilgisayar monitörlerini) parçalarına ayıracak olsaydınız, metal bir plakanın neredeyse arka kısmın tamamını kapladığını görürsünüz.
Bu metal plaka hem elektromanyetik bir kalkan görevi görür hem de TV'nin yapısal bütünlüğünü güçlendirir. Ayrıca bu alandan geçen WiFi sinyallerini de engeller; bu nedenle yönlendiricinizi TV'nizin hemen yanına koymamak en doğrusu olacaktır.