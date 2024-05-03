Evinizde bunlar varsa internetiniz zayıflayabilir: Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!

2. SU VE AKVARYUM

Su söz konusu olduğunda, sıvıdaki moleküller radyo dalgalarından gelen enerjiyi emme özelliğine sahiptir ve bu da onların geçişini etkili bir şekilde engelleyebilir. Yani, su mükemmel bir elektrik iletkenidir WiFi sinyallerini emebilir. Modeminiz büyük bir akvaryuma ya da başka bir su kaynağına çok yakında bu bağlantıda sorun yaşamanıza neden olabilir.