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Evrenin en net fotoğrafı onunla çekildi! James Webb Uzay Teleskobu özellikleri neler, görevi ne?

25 Aralık 2021 yılında uzaya fırlatılışı büyük ilgiyle takip edilen NASA tarafından geliştirilmiş James Webb Uzay Teleskobu evrenin en net ve renkli fotoğrafını çekti. Dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksileri de içeren fotoğrafın yayınlanmasının ardından James Webb Uzay Teleskobu hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte evrenin en net fotoğrafını çeken James Webb Uzay Teleskobu hakkında merak edilen bilgiler...

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  • Evrenin en net fotoğrafı onunla çekildi! James Webb Uzay Teleskobu nedir özellikleri neler ve görevi ne? James Webb Uzay Teleskobu şu an nerede?

    Kızılötesi tekniğe sahip olan ve 10 milyar dolarlık harcama yapılan son teknoloji ürünü James Webb Uzay Teleskobu ileri optik donanımları ve güneş sisteminden görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evren tarihinin tüm aşamalarını izleyebilme özellikleri ile evrenin şimdiye kadar çekilmiş en net fotoğrafını yakaladı. Yayınlanan kare sonrasında birçok kişi James Webb Uzay Teleskobu özelllikleri ve görevi hakkında araştırma yapıyor. İşte detaylar...
  • Evrenin en net fotoğrafı onunla çekildi! James Webb Uzay Teleskobu nedir özellikleri neler ve görevi ne? James Webb Uzay Teleskobu şu an nerede?

    EVRENİN EN NET FOTOĞRAFI ONUNLA ÇEKİLDİ!

    James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen fotoğrafta Volans olarak adlandırılan takımyıldızı ve birçok galaksinin toplandığı alan göze çarpıyor. 12 buçuk saaatlik bir gözlem sonucunda çekilen görüntüde yer alan galaksi topluluğu Dünya'ya 4,6 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. 

    JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NEREDE?

    James Webb Uzay Teleskobu Dünya'nın yaklaşık 1.500.000 kilometre ötesinde, Lagrange noktası (Dünya-Güneş L2) üzerinde çalışmayı sürdürüyor.
  • Evrenin en net fotoğrafı onunla çekildi! James Webb Uzay Teleskobu nedir özellikleri neler ve görevi ne? James Webb Uzay Teleskobu şu an nerede?

    JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NEDİR? 

    1995'te Hubble'ın ardılı olarak tasarlanan JWST'in tamamlanması uzun sürdü, birçok teknik engelle karşılaştı. 25 Aralık 2021 tarihinde fırlatıldığında L2 (Lagrange noktası 2) konumu etrafında, Güneş'ten uzak, Dünya'nın yörüngesinin 1,5 milyon kilometre ötesinde bir yerde sıkı bir yörüngeye oturdu.

    L2 konumu, uzayda Güneş'in ve Dünya'nın kütleçekiminin birlikte çalışıp Güneş'in etrafında yörüngede dönen bir nesneyi Dünya'yla aynı oranda çektiği, yörünge dönüşünü bir yılda yapmasını sağladığı yerdir. Yani JWST, büyük ölçüde Dünya'nın gölgesinde olacak; bu durum Güneş'ten gelen ısı kirliliğini önleyecek ve teleskobun derin uzayda çok soluk kızılaltı kaynakları saptamasını olanaklı kılacaktır. NASA, teleskobun Ay'daki bir yabanarısının ısısını dahi saptayabildiğini iddia etmektedir.
  • Evrenin en net fotoğrafı onunla çekildi! James Webb Uzay Teleskobu nedir özellikleri neler ve görevi ne? James Webb Uzay Teleskobu şu an nerede?

    JAMES WEBB UZAY TELESKOBU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    James Webb Uzay Teleskobu (İngilizce kısaltmasıyla JWST), eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen ardılı olacak şekilde planlanan bir kızılötesi uzay teleskobudur. Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alan JWST, 6.5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan kızılaltı bir teleskoptur. Bu ayna, 13.5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmesini olanaklı kılacaktır.
  • Evrenin en net fotoğrafı onunla çekildi! James Webb Uzay Teleskobu nedir özellikleri neler ve görevi ne? James Webb Uzay Teleskobu şu an nerede?

    JWST, NASA'nın başkanlığında 15 farklı devletin, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak yürüttüğü bir projedir. Kızılötesi ışığı gözlemlemek için ayarlanmış olan 6,5 metrelik bu teleskop, Dünya'dan neredeyse 1,5 kilometre uzaklıkta yörüngeye yerleştirilmiştir. Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın dört katı kadardır.

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