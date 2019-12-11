Tarsus-Adana kara yolu üzerinde bulunan metal işi yapan iş yerinde meydana gelen iş kazası sonucu stajyer öğrencinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre; firmada stajyer olarak görev yapan 16 yaşında ki öğrenci Fatih Çiftçi , iş makinesinin altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Ambulans ekiplerinin müdahalesine rağmen gencin öldüğü belirtildi.
Fabrikaya giren jandarma ekipleri güvenlik tedbiri alırken, yaşanan ölümlü iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.
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