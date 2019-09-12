Sosyal medya platformu Facebook, Türkiye’deki ilk topluluk merkezi “Facebook İstasyon”un resmi açılışını gerçekleştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) ve Habitat Derneği (Habitat) iş birliğiyle hayata geçirilen Facebook İstasyon, Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülüyor.

Facebook İstasyon, Türkiye’deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek onların büyümek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, toplumun ve ekonominin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapılacağı bildirildi.

Farklı sosyal grupların ve toplulukların bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan olmayı hedefleyen Facebook İstasyon'un, aynı zamanda ülkedeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek olacağı kaydedildi.

'15.3 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada girişimci olmanın ve girişimcilerin işlerini büyütmelerinin eskiye kıyasla çok daha kolay olduğunun altını çizdi.

Hisarcıklıoğlu, "Dijital araçları doğru kullanan şirketler, dünyanın dört bir yanındaki potansiyel müşterilere bir tık uzakta. Facebook ve Habitat işbirliğinde açtığımız bu merkezde KOBİ’lere ve girişimci olmak isteyen herkese hizmet vereceğiz. Facebook İstasyon sadece İstanbul’daki şirketleri ya da bireyleri hedeflemeyecek. TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımızın liderliğinde İstanbul’da geliştireceğimiz programlar Anadolu’daki KOBİ’lere ve insanlara da ulaşacak. Facebook İstasyon’un Anadolu şehirlerindeki uydu merkezlerine Odalarımız ev sahipliği yapacak. Bugün burada sadece bir mekan açmıyoruz. Bugün tüm Türkiye’deki KOBİ’lerin 21’nci Yüzyıl yetkinliklerini geliştirmelerini sağlayacak içerikler üreteceğimiz ve KOBİ’lere sunacağımız bir süreci başlatıyoruz" dedi.

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş da, Facebook’un insanların, toplulukların ve KOBİ‘lerin teknolojiyi kullanarak başarılı olmaları için daha çok şey yapmak istediğini dile getirdi.

Matraş, "Facebook çok uzun zamandır Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için çalışıyor. Deloitte Türkiye’nin raporu bize platformlarımız aracılığıyla ülkede 209 bin ek istihdam yarattığımızı ve Türkiye ekonomisine 15.3 milyar TL katkıda bulunduğumuzu gösterdi" dedi.

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departman Başkanı Çağatay Pekyörür de, "Girişimlerimiz sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak. TOBB ve Habitat iş birliğiyle, Türkiye’nin sekiz farklı ilinde daha bölgesel topluluk merkezleri açacağız. Gaziantep, Denizli, Samsun, Antalya, Diyarbakır, İzmir, Ankara ve Kayseri’deki bu topluluk merkezlerinde işletmelerin çevrimiçi alanda büyümelerine, dijital varlığın çevrimiçi alanda güvenli yönetimine ve çevrimiçi içeriğin bilinçli kullanımına odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz" diye konuştu.