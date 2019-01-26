Facebook 2015 yılında kullanıma sunduğu Moments uygulamasını kapatma kararı aldı. Sosyal ağ, kullanıcıların fotoğraflarını Facebook'tan bağımsız bir şekilde arkadaşları ile paylaşabilmesini sağlayan Moments, uygulamasına desteğini sonlandıracağını duyurdu.
Facebook’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Arkadaşlarınızla gizli şekilde fotoğraf paylaşmanıza olanak tanıyan bir uygulama olan Moments'ı daha önce kullandığınız için size yazıyoruz. Moments'ın 25 Şubat tarihinden sonra artık kullanılamayacağını size bildirmek istedik" denildi.
KURTARMAK İÇİN İKİ SEÇENEK
Sosyal ağın kullanıcılara yaptığı duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
Fotoğraf ve videolarınızın önemli olduğunu biliyoruz ve onları saklamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Hatıralarınızı aktarmanın iki yolundan (cihazınıza indirin veya Facebook profilinizde gizli albümler oluşturun) birini seçmek için 25 Şubat tarihinden önce Moments internet sitesini ziyaret edin.”
Moments kullanıcılarının fotoğraflarını, silinmeden kurtaratabilmesi için ya uygulamanın internet sitesi üzerinden doğrudan indirmesi ya da Moments’taki fotoğraflarını Facebook hesabına yüklemesi gerekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.