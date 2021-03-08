Üç kadından biri evi tek başına sırtlıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Facebook Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde pandemi döneminde gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet eşitliği raporundan öne çıkan verileri paylaştı. Raporun çıktılarına göre Türkiye’deki kadınların yüzde 64’ü gelir elde etmek için herhangi bir iş yapmadığını belirtirken, yalnızca yüzde 35’i son bir yıl içerisinde gelir elde ettiğini belirtti. Buna paralel olarak, araştırmaya Türkiye’den katılan kadınların yüzde 30’u hane halkında asıl gelir getiren işe kendilerinin sahip olduğunu kaydetti.

Raporda öne çıkan diğer bulgulardan biri, Türkiye’deki kadınların yüzde 65’inin son bir yıldaki gelirlerinin masrafları karşılamaya yetmediği oldu. Buna karşın, Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ev masraflarının erkeğin sorumluluğunda olduğunu düşünmediğini belirten kadınların oranı yüzde 70’ten fazla olarak belirlendi. Bu veriler kadınların ekonomiye katılımının önemini ve potansiyelini ortaya koyarken, özellikle de pandemi döneminde dijitalleşme kadınların kendi işlerini kurmalarında büyük rol oynuyor.

Raporun çıktılarını değerlendiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “Facebook olarak, kadın girişimcilerin ülke ekonomisine katkı sağlamalarının yolunun, karşılaşılan engellerin belirlenmesinden ve bu engellerin ortadan kaldırılmasından geçtiğine inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda, Türkiye’de ilk olarak 2018 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ve geçtiğimiz Ekim ayında Habitat ortaklığıyla da ikinci dönemini başlattığımız #SheMeansBusiness programı ile kendi işini kurmak isteyen kadınlara ilham vermeyi ve kadın girişimcilere işlerini bir adım daha öteye taşımaları için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, ve teknolojiye ulaşmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

1500 KADIN GİRİŞİMCİYE EĞİTİM VERİLECEK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yapılan açıklamada Facebook, kadın istihdamını ve ülke ekonomisini desteklemek amacı doğrultusunda kendi işlerini kuran ve yeni girişimci olmak isteyen kadınları, #SheMeansBusiness programına davet ettiğini duyurdu. Programın ikinci dönemi kapsamında Türkiye genelinde 1.500 kadın girişimciye verileceğini duyuran Facebook’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dijital eğitimler sayesinde hem sosyal hem de ekonomik anlamda büyük öneme sahip olan girişimci kadınlara, pandemi gibi zorlu bir dönemde bir araya gelerek paylaşım yapabilecekleri ve hep birlikte işletmelerini büyütebilecekleri bir alan sunulacak. Kadın girişimcileri, işletmelerini büyütmek için Facebook ve Instagram platformlarından nasıl faydalanacakları konusunda eğitmeyi amaçlayan eğitimler, işletmelerin büyümesine ve yerel işletmelerin sınırları aşmasına da destek olacak. Bu doğrultuda, #SheMeansBusiness programı, tüm işletmelerin aynı araçlara erişmesini sağlayarak kadın girişimcilerin dijitalleşmelerine ve pandeminin getirdiği zorlu süreci daha kolay atlatmalarına yardım edecek.”