Türkiye’de bu pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde sosyal ağ Facebook bugün, “Politikacılar ve Devlet Kurumları” kaynak sayfasını Türkçe olarak kullanıma sunduğunu duyurdu.

Facebook’un 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçmenlerle etkileşimde bulunmak ve çevrimiçi topluluk kurmak için nasıl kullanılabileceğiyle ilgili rehber niteliğinde olan sayfa, Türkiye’deki politikacılar ve devlet kurumları için yardımcı bir kaynak olma amacı taşıyor.

YABANCI KAYNAKLI MÜDAHALELERİ İZLEYECEK

“Politikacılar ve Devlet Kurumları” sayfası, seçilmiş temsilcilere, devlet kurumlarına, seçim kampanyası yürüten kuruluşlara ve politikaya yeni atılmış kişilere, Facebook araçlarını ve ürünlerini hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için nasıl kullanabilecekleriyle ilgili bilgiler sunarken, aynı zamanda sayfa güvenliği ve emniyetiyle ilgili önemli ipuçları ve cevapları da paylaşıyor.

Yaklaşan seçim öncesi Türkçe olarak yayına alınan sayfada (https://politics.fb.com/tr-tr/) ayrıca Facebook’un sahte hesaplara karşı aldığı önlemler, reklamları daha şeffaf hale getirme, asılsız haberlerin yayılmasını azaltma ve engelleme, yabancı kaynaklı müdahaleleri proaktif olarak izleme ve seçmenleri bilinçlenmeleri konusunda teşvik etme gibi seçim bütünlüğünü korumaya yönelik sosyal ağın attığı adımlarla ilgili bilgiler de yer alıyor.

SEÇİM GÜNÜ 'OY VERİN' ÇAĞRISI DA YAPACAK

Facebook’un Türkiye’deki seçim bütünlüğünü korumaya yönelik yaptığı çalışmalara değinen Facebook Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Çağatay Pekyörür, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Siyasi sayfalar için platformda gösterilecek sayfa güvenliği ve emniyetiyle ilgili bir hatırlatmanın yanı sıra, Facebook ayrıca 31 Mart günü Türkiye’deki insanları bu demokratik sürece dahil olmaları için teşvik etmek adına bir ‘Seçim Hatırlatması’ gösterecek. Seçim günü Facebook’a giriş yapan kişiler, Haber Kaynaklarının en üstünde oy vermelerini hatırlatan bir mesaj görecek. İnsanlar ayrıca kime oy verdikleri bilgisini girmeden, Facebook arkadaşlarına seçimde oy kullandıklarını da duyurabilecek.”