1 milyar yüzü silecek! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sosyal ağ Facebook, 2010 yılından bu yana kullandığı ve kullanıcılarının paylaştığı fotoğraf ve videolardaki kişileri otomatik olarak tanıyan yüz tanıma sisteminin fişini çekeceğini ve şu ana kadar toplanan 1 milyardan fazla kişinin verisinin silineceğini açıkladı.

Facebook´un yeni çatı kuruluşu Meta'nın Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerome Pesenti, "Facebook'ta Yüz Tanıma sistemini kapatıyoruz. Katılmayı seçen kişiler artık fotoğraf ve videolarda otomatik olarak tanınmayacak ve bir milyardan fazla kişinin bireysel yüz tanıma şablonlarını sileceğiz" dedi.

Pesenti, “Bu değişiklik, teknoloji tarihindeki yüz tanıma kullanımındaki en büyük değişimlerden birini temsil edecek. Facebook'un günlük aktif kullanıcılarının üçte birinden fazlası yüz tanıma ayarımızı seçti ve bu sistemle tanınabiliyor ve kaldırılması bir milyardan fazla kişinin bireysel yüz tanıma şablonlarının silinmesine neden olacak” diye konuştu.

GÖRME ENGELLİLERİ 'OLUMSUZ' ETKİLEYECEK

Gelecek haftalarda yapacakları bu değişikliğin görme engelli kişiler için resim açıklamaları oluşturan Otomatik Alternatif Metni (AAT) de etkileyeceğini belirten Pesenti, yüz tanıma sistemini silme kararını, toplumda yaygınlaşan endişeler ve düzenleyici otoritelerin bu konuda net bir kurallar dizisini henüz sağlayamamaları nedeniyle aldıklarını söyledi.

Facebook’un yüz tanıma sistemi, beyaz ırklara mensup kişileri isimleriyle doğru eşleştirerek siyahi kişilerde isim eşleştirmesini yanlış yapmakla da eleştirilmişti.