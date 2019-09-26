Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları ortak açıklama ile yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdiklerini duyurdu. Buna göre bankalar yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını aylık yüzde 1.40 seviyesinden yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.

Üç bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, binek araçlarda anlaşmalı otomotiv firmaları arasında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais yer alırken; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa bulunuyor. Kampanya ile 50 bin ila 120 bin arasındaki binek araçlara 18 ila 36 ay arası vadeli kredilerde yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak. Ticari araçlarda 72 bin ila 120 bin arasındaki kredilere 30 ila 60 arasındaki vade ile yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak. Kamu bankaları ve Türkiye'de üretim yapan firmaların işbirliğiyle başlatılan bu kampanya sonrası diğer banka ve markaların da yakın zamanda yeni kampanyalar açıklaması bekleniyor.

1 Ekim'de başlayan kampanyada vadeler ve faiz oranları tercih edilen modele göre değişim gösterse de HABERTÜRK sizler için eski ve yeni faiz oranlarına göre yaklaşık maliyetleri hesapladı. Bu hesap alt-üst kredi ve faiz limitlerine göre yapılarak vergi ve dosya masrafları dahil bir biçimde yapıldı. Buna göre 120.000 liralık bir binek araçta, faiz indirimi sayesinde toplam maliyette 27 bin 389 liraya kadar düşüş yaşanacak. Ticari araçlardaki maliyet düşüşü ise 49 bin 328 lirayı bulacak. İşte eski ve yeni oranlara göre taşıt kredisi maliyetleri:

İndirim öncesinde yüzde 1.40 faiz ve 36 ay vadede 120 bin liralık bir binek aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 160.889 liraydı:

Fiyat (TL) Aylık faiz (%) Vade Aylık taksit (TL) Toplam faiz (TL) Toplam maliyet (TL) 120.000 1.40 18 ay 7.781 16.712 140.055 120.000 1.40 24 ay 6.117 22.338 146.805 120.000 1.40 36 ay 4.469 34.083 160.889

İndirim sonrası yüzde 0.69 faiz ve 36 ay vadede 120 bin liralık bir binek aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 139.264 lira oldu:

Fiyat (TL) Aylık faiz (%) Vade Aylık taksit (TL) Toplam faiz (TL) Toplam maliyet(TL) 120.000 0.69 18 ay 7.203 8.050 129.660 120.000 0.69 24 ay 5.534 10.677 132.812 120.000 0.69 36 ay 3.868 16.054 139.264

İndirim sonrası yüzde 0.49 faiz ve 36 ay vadede 120 bin liralık bir binek aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 133.500 lira oldu:

Fiyat (TL) Aylık faiz (%) Vade Aylık taksit (TL) Toplam faiz (TL) Toplam maliyet(TL) 120.000 0.49 18 ay 7.045 5.679 126.815 120.000 0.49 24 ay 5.376 7.515 129.018 120.000 0.49 36 ay 3.708 11.250 133.500

İndirim öncesinde yüzde 1.40 faiz ve 36 ay vadede 50 bin liralık bir binek aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 67.041 liraydı:

Fiyat Aylık faiz (%) Vade Aylık taksit (TL) Toplam faiz (TL) Toplam maliyet (TL) 50.000 1.40 18 ay 3.242 6.963 58.356 50.000 1.40 24 ay 2.549 9.307 61.169 50.000 1.40 36 ay 1.862 14.201 67.041

İndirim sonrası yüzde 0.69 faiz ve 36 ay vadede 50 bin liralık bir binek aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 58.027 lira oldu:

Fiyat Aylık faiz (%) Vade Aylık taksit (TL) Toplam faiz (TL) Toplam maliyet(TL) 50.000 0.69 18 ay 3.001 3.354 54.025 50.000 0.69 24 ay 2.306 4.449 55.338 50.000 0.69 36 ay 1.612 6.689 58.027

İndirim sonrası yüzde 0.49 faiz ve 36 ay vadede 50 bin liralık bir binek aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 58.027 lira oldu:

Fiyat Aylık faiz (%) Vade Aylık taksit (TL) Toplam faiz (TL) Toplam maliyet(TL) 50.000 0.49 18 ay 2.936 2.366 52.839 50.000 0.49 24 ay 2.240 3.131 53.758 50.000 0.49 36 ay 1.545 4.687 55.625

TİCARİ TAŞIT KREDİLERİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM

İndirim öncesinde yüzde 1.40 faiz ve 60 ay vadede 120 bin liralık bir ticari aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 191.397 liraydı:

Fiyat Aylık faiz (%) Vade Aylık taksit (TL) Toplam faiz (TL) Toplam maliyet(TL) 120.000 1.40 48 ay 3.662 46.475 175.770 120.000 1.40 60 ay 3.189 59.497 191.397

İndirim sonrası yüzde 0.49 faiz ve 60 ay vadede 120 bin liralık bir ticari aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 142.069 lira oldu:

Fiyat Aylık faiz (%) Vade Aylık taksit (TL) Toplam faiz (TL) Toplam maliyet(TL) 120.000 0.49 48 ay 2.877 15.067 138.080 120.000 0.49 60 ay 2.371 18.558 142.069

İndirim sonrası yüzde 0.69 faiz ve 60 ay vadede 120 bin liralık bir ticari aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 152.752 lira oldu:

Fiyat Aylık faiz (%) Vade Aylık taksit (TL) Toplam faiz (TL) Toplam maliyet(TL) 120.000 0.69 48 ay 3.039 21.593 145.911 120.000 0.69 60 ay 2.545 27.293 152.752

İndirim öncesinde yüzde 1.40 faiz ve 60 ay vadede 72 bin liralık bir ticari aracın toplam maliyeti (veriler dahil) 114.838 liraydı:

Fiyat Aylık faiz (%) Vade Aylık taksit (TL) Toplam faiz (TL) Toplam maliyet(TL) 72.000 1.40 48 ay 2.197 27.885 105.462 72.000 1.40 60 ay 1.914 35.698 114.838

İndirim sonrası yüzde 0.49 faiz ve 60 ay vadede 72 bin liralık bir ticari aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 85.655 lira oldu:

Fiyat Aylık faiz (%) Vade Aylık taksit (TL) Toplam faiz (TL) Toplam maliyet(TL) 72.000 0.49 48 ay 1.726 9.040 82.848 72.000 0.49 60 ay 1.427 11.379 85.655

İndirim sonrası yüzde 0.69 faiz ve 60 ay vadede 72 bin liralık bir ticari aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 91.651 lira oldu: