SON DAKİKA!

Merkez Bankası'nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından kredi faizlerini indiren bankalar otomotiv için özel taşıt kredisi paketi hazırladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları ortak açıklama ile yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdiklerini duyurdu.

1 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Bankalar yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. 1 Ekim'de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak. Araçların 0 km olması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPAN FİRMALARLA ANLAŞMA YAPILDI

Bankalar binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa ile işbirliği yaptıklarını duyurdu.

Kampanya ile 50 bin ila 120 bin arasındaki binek araçlara 18 ila 36 ay arası vadeli kredilerde yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak. Ticari araçlarda 72 bin ila 120 bin arasındaki kredilere 30 ila 60 arasındaki vade ile yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak.

Açıklamada "Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için; Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir." denildi.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa



TOFAŞ YÜZDE 5,29, FORD OTOSAN HİSSELERİ YÜZDE 1,51 PRİM YAPTI



Tofaş hisseleri güne yüzde 5.29, Ford Otosan hisseleri yüzde 1.51 primle başladı