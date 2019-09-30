Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, bugün yeni firmaların katılımlarıyla genişletildi.
Bankalardan yapılan açıklamaya göre Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak OTOKAR ve BMC firmaları dâhil oldu.
Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için:
Araç Tipi (0 km)
Kredi Tutarı
Vade (Ay)
Faiz Oranı (Aylık)
Binek Araçlar
50.000-120.000
18-36
%0,49-%0,69
Ticari Araçlar
72.000-500.000
36-60
%0,49-%0,69
Anlaşmalı otomotiv firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC
Kampanya dönemi:
01.10.2019 – 31.12.2019
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