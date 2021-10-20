'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları 0:00 / 0:00

Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyin konuşulduğu program 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', yeni bölümüyle bu gece saat 23.10'da Bloomberg HT'de ekrana gelecek.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sanat danışmanı Maya Portakal, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Harun Can ve Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu

oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' bu gece saat 23.10’da kazananların kanalı Bloomberg HT’de!