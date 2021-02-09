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Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından yeni bir gemi geliyor

Türkiye; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisini satın aldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO),yeni sondaj gemisini Norveç’ten satın aldığı belirtiliyor. Gemi için anlaşma imzalandığı, kısa süre içinde teslim alınacağı ifade ediliyor. Daha sonra derin denizde yapılacak sondaj için gerekli düzenlemeler yapılacak. Teknolojik donanım yerleştirilecek. Gemiye, satın alma ve dizayn için toplam 100 milyon dolar düzeyinde bir harcama yapılacağı konuşuluyor

Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından yeni bir gemi geliyor
Dördüncü sondaj gemisi geliyor
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TPAO, Karadeniz’de Sakarya sahasında Tuna-1 kuyusunda, 405 milyar metreküp doğal gazın keşfetti. Tuna-1’in ardından Türkali-1 kuyusunda 75 gün süren sondaj yapıldı. Bu kuyuda, kısa süre önce sondaj tamamlandı, analizler devam ediyor. Sırada, Türkali-2 kuyusu var. Fatih sondaj gemisi, Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Sondajın eli kulağında olduğu belirtiliyor.

DÖRDÜNCÜ GEMİ İÇİN EL SIKIŞILDI

Petrol sektörü kulislerinde, açık denizde petrol ve gaz aramalarıyla ilgili bir gelişme daha konuşuluyor. Buna göre TPAO, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından yeni bir sondaj gemisi daha satın aldı. Geminin, Norveç’ten alındığı kaydediliyor.
HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, söz konusu gemi için el sıkışıldı.

GEMİ İÇ DİZAYNI

Geminin, teslim alındıktan sonra bakım ve onarıma alınacağı kaydediliyor. Derin denizde yapılacak sondaj için bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Teknolojik donanım yerleştirilecek. Gemiye, satın alma ve dizayn için toplam 100 milyon dolar düzeyinde bir harcama yapılacağı konuşuluyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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