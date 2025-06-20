“Faturana Yansıt” ile çekiliş fırsatı

Vodafone, faturalı hatlar için harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlar için ise harcama tutarını bakiyeden düşerek alışveriş yapma imkanı sağlayan alternatif ödeme yöntemi “Vodafone Pay ile Faturana Yansıt” için düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Buna göre müşteriler, Biletinial, Kitapyurdu, GAİN, Netflix, PUBG Mobile, Spotify, DeFacto, Google Play Store, App Store gibi anlaşmalı işyerlerinden faturalarına yansıtarak yapacakları 100 TL ve üzeri harcamalarla 1 iPhone 15 Pro akıllı telefon, 2 Apple Watch S9 akıllı saat hediyelerini kazanabilecek. Müşteriler, kampanya döneminde yapacakları ekstra 100 TL ve üzeri harcamalarla kampanya katılım haklarını artırabilecek. Kampanya 30 Haziran’a kadar geçerli olacak.

“MÜŞTERİLERİN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, toplam 9,2 milyon müşterisi bulunan Vodafone Pay’in alternatif ödeme çözümü olan ‘Vodafone Pay ile Faturana Yansıt’ sayesinde faturalı hatlar için harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlar için ise harcama tutarını bakiyeden düşerek alışveriş yapma imkânı sağlıyoruz. Dijital Abonelik, Oyun, Uygulama Mağazaları ve daha birçok alanda yapılan harcamaları müşterilerimizin faturasına yansıtma veya ön ödemeli hatlarında bakiyeden düşme imkânı sunuyoruz. Müşterilerimiz için düzenlediğimiz yeni kampanya ile de iPhone 15 Pro akıllı telefon ve Apple Watch S9 akıllı saat hediyelerini kazanma fırsatı sunuyoruz.”