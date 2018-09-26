ABD'de dün başlayan ve bugün sona erecek FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, faiz kararının yanı sıra FOMC üyelerinin bu yıl sonu, 2019, 2020 ve 2021'e ilişkin faiz beklentileri ile Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısındaki açıklamaları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Anketlere göre FED'in 25 baz puan faiz arttırmasını bekleyen kesim yüzde 92 düzeyinde. Öte yandan, FED'in daha şahin bir yaklaşımla faizlerini 50 baz puan arttırmasını bekleyen küçük bir kesim de var. Geçen hafta bu beklentide olanların oranı sadece yüzde 2 düzeyindeyken bu hafta yüzde 8'e çıkmış durumda.

Fed'in son beklentilerine göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez ve 2020'de de 1 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor.

Bu beklentilerde değişiklik olup olmadığı ve bugün ilk kez açıklanacak 2021'e ilişkin öngörüde faiz artırımı bulunup bulunmayacağı, açıklanacak karar metninde öne çıkan başlıklar olacak.

FED FAİZ ARTTIRIRSA DOLAR YÜKSELİR Mİ?

ABD ekonomisinin büyüme temposu dünyanın geri kalanından yüksek seyrederken, Başkan Donald Trump’ın sene başında devreye soktuğu vergi teşvikleri ve başlattığı ticaret savaşıyla üretimi ABD’ye çekme çabaları doların rüzgârı arkasına almasında etkili olan unsurlar.

Peki cevabı merakla beklenen "FED faiz arttırırsa dolar yükselir mi?" sorusu karşısında uzmanlar ne düşünüyor? Ya da geniş anlamda FED'in faiz arttırımının dolara etkisi nasıl olacak?

QNB Finansinvest Yatırım Danışmanlığı Birim Yöneticisi Tolga Kudaloğlu Bloomberg HT'ye FED'in faiz artışının fiyatlandığını ve faiz artışının dolara ekstra güç sağlamayacağını söyledi.

Kudaloğlu "Piyasaya vereceği sinyallere odaklanılacak. ABD ekonomisinde işler yolunda gidiyor, gelişen ülkelerde sıkıntı var. FED bunları ne kadar göz önünde bulunduracak, bu bizi en çok ilgilendiren konu olacak" yorumunda bulundu.

Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ise "FED'in önümüzdeki üç ay içinde iki, altı ay içinde asgari üç (Belki dört) kez 0,25’er puanlık faiz artırımları ile bu oranı 2,75-3,00 bandına çıkarması bekleniyor." dedi. Eral Karayazıcı FED'in faiz artırımlarına hız kesmeden devam edeceği beklentisinin doları beslediği görüşünde.

25 baz puanlık bir faiz artışı Dolar endeksinde, EUR/USD, Ons Altın ve dolar/TL paritesinde önemli bir değişiklik oluşturmayabilir. Daha etkili bir fiyatlama davranışı için, 25 baz puan üzerinde faiz artırımı ya da herhangi bir faiz artışı olmaması dikkate alınabilir.

GCM FOREX Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır ise iki fiyatlama davranışı üzerinde duruyor. Ayyıldır da Karayazıcı gibi karar sonrasında FED’in Aralık ayında hatta 2019 yılına ve yeni döneme dönük faiz beklentilerinin öne çıkacağını düşünüyor.

Ayyıldır, "Eğer Aralık ayında faiz artışı beklentisi gündemde yer alırsa Dolar Endeksi – dolar/TL pozitif, Ons Altın – EUR/USD negatif; Aralık ayında faiz artışı beklentisi yoksa Dolar Endeksi – dolar/TL negatif, Ons Altın – EUR/USD pozitif olarak yorumlanabilir." diyor

Analistler, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed kararı öncesi pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ