Küresel piyasalarda bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı bekleniyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, detaylar...