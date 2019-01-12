Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde talihsiz bir olay yaşanmıştı. Maraton üst tribününde bulunan Soner Ergen, giriş kapısının üstünden koridora düşmüş ve yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede uzun süredir tedavi gören Soner Ergen, bugün taburcu edilirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri de hastanede hazır bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En büyük şansımız stadımızın yakınında böyle bir hastanenin olmasıydı. Bu bir mucize. Açıkçası Soner'in buradan yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk, çok şanslıyız. Soner sezonu kapatmadı. Şimdi evine dönüyor, umarız en kısa sürede ikinci evine yani tribüne dönecek ve yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili soruyu da yanıtlayan Ali Koç, "Her şeyin yeri ve zamanı var. Salı günü inşallah onları da açıklarız" cevabını verdi.

O GÜN DE ZİYARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, olayın yaşandığı gün de Soner Ergen'e ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

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