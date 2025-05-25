Ali Koç'un şampiyonluk sevinci!
Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de oynanan Euroleague Final Four final maçında Monaco'yu 81-70 yenerek Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 2. kez müzesine götürdü. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonu olmasının ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un sevinci görülmeye değerdi.
Mücadeleyi oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Etihad Arena'da heyecanla takip eden Başkan Koç, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Koç, karşılaşma sonrası parkeye girip oyuncuları ve teknik heyeti tek tek tebrik ederken, daha sonrasında ise omuzlara alındı.
İşte Ali Koç'un şampiyonluk sevincinden öne çıkan kareler...