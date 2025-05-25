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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şampiyonluk sevinci! - Basketbol Haberleri

        Ali Koç'un şampiyonluk sevinci!

        Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de oynanan Euroleague Final Four final maçında Monaco'yu 81-70 yenerek Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 2. kez müzesine götürdü. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 22:54 Güncelleme: 25.05.2025 - 22:54
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        Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonu olmasının ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un sevinci görülmeye değerdi.

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        Mücadeleyi oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Etihad Arena'da heyecanla takip eden Başkan Koç, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

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        Koç, karşılaşma sonrası parkeye girip oyuncuları ve teknik heyeti tek tek tebrik ederken, daha sonrasında ise omuzlara alındı.

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        İşte Ali Koç'un şampiyonluk sevincinden öne çıkan kareler...

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