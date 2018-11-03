Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için Kocaeli’nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının bitmesiyle birlikte stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmişti.

Derbinin bitiş düdüğünün ardından yöneticiler ve futbolcular da hastaneye giderek Koray Şener’in yakınlarına taziye dileklerini iletti.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2018

Öte yandan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Koray kardeşimizi tribünde kaybettik. Haber geldi, iki yöneticimiz de gitti. Bütün müdahalelere rağmen kaybetmişiz, onun üzüntüsü içindeyiz. Sportif anlamda diyecek pek bir şey yok. Bununla birlikte protokol tribünde olmak üzere Sayın Mustafa Cengiz başkan dahil Galatasaray yöneticilerine teşekkür ederiz. İyi ağırlandık ama üzüntümüz çok büyük. Renktaşımızı, kardeşimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

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