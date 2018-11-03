Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli’nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Sarı-lacivertli taraftar Koray Şener yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının bitmesiyle birlikte stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akın etti.

KORAY ŞENERİ'İN TWİTTER PAYLAŞIMLARI

Şener, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında Orhan Veli'nin sözlerine yer vererek, ''#OrhanVeli tüm hayatımızı şu kısacık dizeyle anlatmıştı zaten.'' demişti.

— koray şener (@koraysener1907) November 14, 2016

Bir başka paylaşımı ise şöyle;

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk oldukları derbi maçı izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'ndaki maçtan önce taraftarın kalp krizi geçirdiği belirtilerek, "Taraftarımızın vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi karşılaşmasını izlemeye gelen sarı-lacivertli bir taraftarın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sebebiyle Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'na giden bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

— Mesut Bozbey (@mesutbozbey_) November 2, 2018

Hayatını kaybeden genç taraftarın daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la UNİFEB'in Anıtkabir'i ziyaretinde çekilmiş olan bir fotoğrafı çıktı.

ERSUN YANAL TWİTTER HESABI ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal da resmi twitter hesabından hayatını kaybeden genç taraftar Koray Şener için başsağlığı mesajı yayınladı.

— Ersun Yanal (@ersunyanal) November 2, 2018

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

Üniversitemizin kıymetli öğrencisi Koray Şener'in Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi öncesinde kalp krizi geçirerek vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Öğrencimize Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.

— Kocaeli Üniversitesi (@kou92official) November 2, 2018

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Fenerbahçeli taraftar Koray Şener için paylaşımında bulundu.

Bakan Gül, "Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde fenalaşan genç kardeşimizin vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Ailesinin, yakınlarının, Fenerbahçe'nin ve tüm spor camiasının başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.

"SANA GELEMEZSEM ÖLDÜĞÜM GÜNDÜR"

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşadığı kalp krizine yenik düşmesi futbol camiasını derin yasa boğdu.

Sevenleri, yakınları ve Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'in de içinde bulunduğu hatıraları paylaşmaya başladı.

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 2017 yılında kahvaltı buluşmasında birlikte söyledikleri tezahüratlardan birisinde "Sana gelemezsem öldüğüm gündür" sözleri de bulunurken burada Koray Şener'in de yer alması ve tezahüratlara eşlik etmesi üzüntüyü bir kat daha derinleştirdi.

MUHARREM İNCE'DEN BAŞSAĞLIĞI TWEETİ

"Mekanın cennet olsun kardeşim. Ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum."

— Muharrem İNCE (@vekilince) November 2, 2018

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