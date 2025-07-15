Avrupa’da yeni bir maceraya hazırlanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için geri sayıma geçti. Temsilcimiz, 2025-2026 sezonunda 3. ön eleme turundan itibaren turnuvaya dahil olacak. UEFA’nın açıklayacağı kura sonuçları ve ilk turda oynanan maçların ardından sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri netleşecek. Taraftarlar ise Avrupa yolculuğunun ilk adımını merakla bekliyor. İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi...