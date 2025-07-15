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        Haberler Bilgi Spor FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ 2025 | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak, muhtemel rakipleri kimler?

        Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi belli oldu mu?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolculuğuna 3. ön eleme turundan başlıyor. 2025-2026 sezonunda Avrupa arenasında boy gösterecek olan sarı-lacivertliler, kura çekimini ve karşılarına çıkabilecek rakipleri heyecanla bekliyor. İlk ön eleme turu maçlarının ardından netleşecek olan eşleşmeler, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki ilk adımını belirleyecek. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 21:08 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:18
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        Avrupa’da yeni bir maceraya hazırlanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için geri sayıma geçti. Temsilcimiz, 2025-2026 sezonunda 3. ön eleme turundan itibaren turnuvaya dahil olacak. UEFA’nın açıklayacağı kura sonuçları ve ilk turda oynanan maçların ardından sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri netleşecek. Taraftarlar ise Avrupa yolculuğunun ilk adımını merakla bekliyor. İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi...

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        FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        UEFA’nın resmi açıklamalarına göre, Fenerbahçe’nin mücadele edeceği 3. ön eleme turu kura çekimi 21 Temmuz 2025 tarihinde İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

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        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Şampiyonlar Ligi'nde sezona 3. ön eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, lig aşamasına katılım sağlayabilmek için iki eleme oynayacak.

        Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

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        Benfica

        Rangers

        Club Brugge

        Feyenoord

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