Fenerbahçe'nin Sivas kadrosunda 4 eksik!
Fenerbahçe'ni, Sivasspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklanırken, Amrabat, Mert Hakan, İrfan Can Eğribayat ve Diego Carlos kafilede yer almadı.
Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, 3 eksikle Sivas'a gitti.
Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmezken, Mert Hakan Yandaş da antrenmanda aldığı darbe sonrası ağrıları nedeniyle Sivas'a götürülmedi.
Fenerbahçe'de ayrıca kaleci İrfan Can Eğribayat da yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertli takımda Diego Carlos da kafilede yer almıyor.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.