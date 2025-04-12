Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Sivas kadrosunda 4 eksik! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Sivas kadrosunda 4 eksik!

        Fenerbahçe'ni, Sivasspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklanırken, Amrabat, Mert Hakan, İrfan Can Eğribayat ve Diego Carlos kafilede yer almadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 20:33 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'nin Sivas kadrosunda 4 eksik!
        ABONE OL

        Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, 3 eksikle Sivas'a gitti.

        Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmezken, Mert Hakan Yandaş da antrenmanda aldığı darbe sonrası ağrıları nedeniyle Sivas'a götürülmedi.

        Fenerbahçe'de ayrıca kaleci İrfan Can Eğribayat da yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almadı.

        Sarı-lacivertli takımda Diego Carlos da kafilede yer almıyor.

        Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Abbas Erakçi: Görüşme yapıcıydı
        Abbas Erakçi: Görüşme yapıcıydı
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Adliyeye sevk edildi
        Adliyeye sevk edildi
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası