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Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: Hayal kırıklığı yaşıyorum, kızgınım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra Bursaspor'u mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e 3 puanla başlayan Fenerbahçe, sonrasında ise 3 maçlık yenilgi serisinden kurtulamamış ve tarihinin en kötü lig başlangıcını yapmıştı. Sarı-lacivertliler milli aradan sonra ligde Konyaspor'u yenerek yara sarsa da UEFA Avrupa Ligi'nde alınan 4-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyeti şoke etkisi yarattı. Teknik Direktör Phillip Cocu, maç sonrasında açıklamalar yaptı

21 Eylül 2018 Cuma, 00:49 | Güncelleme:

Öncelikle 4-1 kazanan Dinamo Zagreb'i tebrik eden Hollandalı çalıştırıcı, "Harika oynadılar. Biz Fenerbahçe takımıysak, bugünkü gibi oynamamalıyız. Taraftarlarımızdan, kulübümüzden özür diliyoruz. Aşırı derecede kötü bir performans gösterdik. Fenerbahçe gibi bir kulübün beklentilerinden çok uzak bir oyun gördük sahada. 'Daha şimdiden pazartesi günkü maçı düşünmeye başlarsak bu Avrupa maçında maksimum performans gösteremezsiniz' demiştik. Bugün de bunun ne kadar doğru olduğunu gördük sahada." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki geleceğinin tartışıldığına yönelik soruyu yanıtlayan Cocu, "Ben herhangi bir karar vermiyorum, herhangi bir yargılama yapmıyorum. Tüm enerjimi hem kulübe, hem oyunculara nasıl aktarırım, bunu düşünüyorum. Tamamen bir sonraki maça, pazartesi oynayacağımız derbiye odaklandım. Çok büyük bir maça çıkacağız. Beşiktaş maçının çok büyük önemi var. Galip gelmek istiyoruz." dedi.

"TARAFTARA HAK VERİYORUM"

Taraftara hak verdiğine dikkat çeken Hollandalı, "Tabii ki takımın teknik direktörü olarak bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Bu tarz bir mağlubiyetin ardından taraftarların eleştirilerde bulunması çok normal. Bugünkü maçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum, kızgınım. Taraftarlara hak veriyorum" yorumunu yaptı.

Daha çok gayret göstermeleri gerektiğini söyleyen Cocu, "Dinamo maçı bizden daha çok istedi. Her takımın iyi ya da kötü maçları olur ama kazanmak için maksimum efor sarf etmeliyiz. Bugün bunu yapmadık." ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili de konuşan teknik adam, "Beşiktaş maçı, farklı bir maç olacak. Pazartesi günü oynayacağımız bu maçı çok konuştuk, bu da bu akşam farkı yaratan durumlardan biriydi. Oyuncularım derbide yüzde 200 konsantrasyonla sahaya çıkacaktır ama bugün perşembe, pazartesi değil. Bu yüzden çok kızgınım."

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