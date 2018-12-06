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Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) Türkiye genelindeki adliye ve cezaevi yapılanmasındaki mahrem imamlarının yargılandığı davada 36 sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.
FETÖ'nün Türkiye genelindeki adliye ve cezaevi yapılanmasında mahrem imamlık yaptıkları gerekçesiyle 36 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Davanın dünkü celsesinde sanık ve avukatlarının cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarının alınması tamamlanmıştı. Davanın bugünkü celsesinde ise sanıkların son sözleri soruldu. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, son sözlerin ardından heyetin kararını açıkladı. Buna göre, örgütün sözde Akdeniz Bölgesi adliye imamı İbrahim Pala ile Ege Bölgesi adliye imamı Kürşat Okuducu'ya "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 16 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Sanıklar Ahmet Veli Yazıcı, Ahmet Cefaroğlu, Bilal Yaman, Erol Zirek, Erol Kahraman, Hakkı Saraç, Hüseyin Orhan, Levent Duman, Mehmet İlhan, Nebi Gürcan, Necdet Koçer, Tevfik Serdar Korkmazer ve Turan Yılmazer de aynı suçtan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN 13 KİŞİYE CEZA
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Mahmut Dal, Mehil Karahan, Sinan Kaplan, Yavuz Sami ve Yaşar Özpekmez'e 10 yıl 6'şar ay, sanıklar Cem Erdoğan, Ersin Çelik, Harun Özbek, Mustafa Göktaş, Mahmut Yaşar ve Yunus Özdoğan'a 9'ar yıl, sanık Haluk Metin'e 8 yıl 9 ay, sanık İsmail Yılmaz'a ise 7 yıl 13 ay 15 gün hapis verildi.
İTİRAFÇI OLANLARA CEZA İNDİRİMİ
Mahkeme, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmaktan" suçlu bulduğu ancak soruşturma ve yargılama aşamasında etkin pişmanlık göstererek itirafçı olan sanıklar Arif Şimşek ve Osman Mumcu'ya 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi. "Silahlı terör örgütüne üye olmaktan" suçlu bulunan ancak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar Levent Koçer, Ömer Erdem Yazgan'a 1 yıl 10 ay 15'er gün, sanıklar Adnan Dursun, Murat Baltacı ve İskender Özkan'a 2 yıl 2 ay 7'şer gün, Murat Gülmez'e ise 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan 6 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
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