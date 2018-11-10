Bir yaşındaki ikiz bebeklerini annelerine bırakarak gezmeye çıktıklarını söyleyen Fettah Can-Cansu Kurtçu çifti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü'nün haberine göre, şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasında geçtiği öne sürülen şiddet olayıyla ilgili konuşan Fettah Can, "Ahmet kendisi de itiraf ediyor, kadına şiddet olayı tolere edilecek bir durum değil. İkisini de uzun zamandır tanıyoruz. Gönlümüzden geçen şey asla böyle şeylerin yaşanmaması. Konu yargıya taşınmış ama özetlemek gerekirse hiçbir canlıya şiddet kabul edilir bir şey değil. Hele sevdiğin insana böyle bir şey yapmak çok korkutucu" dedi.

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