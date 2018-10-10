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"Biliyorum hiçbir zaman kelimelere sığdıramayacağım sizi ne kadar çok sevdiğimi, sizin için neler yapabileceğimi... İyi ki doğdunuz bebeklerim, canlarım, aşklarım... bugün 1. yaşınız.. Bir ömür sağlıkla, mutlulukla, huzurla yaşayın... Her şey sizin için... Daha fazla yazamayacağım ağlayasım geliyor. Yaşayıp yaşayabileceğim en büyük aşklarım ömrümüz sizin..."